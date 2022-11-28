Комитет ВР поддержал списание кредитов на уничтоженное во время войны имущество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект №7441-1 о списании кредитов на имущество, которое было повреждено или разрушено во время войны. Об этом в Telegram сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.
Детали
"Комитет рекомендовал принять законопроект N7441-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины во втором чтении", – написал Гетманцев.
Кроме того, было рекомендовано принять законопроект N4366 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг) во втором чтении.
Напомним
Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441-1 о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии рф.