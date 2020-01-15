Комітет переніс розгляд законопроекту про медіа на лютий

КИЇВ. 15 січня. УНН. Комітет з питань свободи слова на сьогоднішньому засіданні зняв з порядку денного розгляд законопроекту про медіа і переніс його на наступне засідання, яке відбудеться у лютому. Про це під час засідання комітету повідомив його голова Нестор Шуфрич, передає кореспондент УНН.