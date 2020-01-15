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Комітет переніс розгляд законопроекту про медіа на лютий

Комітет переніс розгляд законопроекту про медіа на лютий

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Комітет з питань свободи слова на сьогоднішньому засіданні зняв з порядку денного розгляд законопроекту про медіа і переніс його на наступне засідання, яке відбудеться у лютому. Про це під час засідання комітету повідомив його голова Нестор Шуфрич, передає кореспондент УНН.

“Згідно із пропозицією профільного комітету (з питань гуманітарної та інформаційної політики — ред. ), перенести з багатьох причин розгляд цього питання. По-перше, нема рішення профільного комітету. Є позиція профільного комітету, до 16 числа є можливість реєструвати альтернативні законопроекти. Виношу на голосування пропозицію пана Євгена (заступник голови комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар — ред.) перенести це питання на наступне засідання комітету в лютому місяці, скоріш за все”, — зазначив Шуфрич.

Дане рішення підтримали члени комітету, відтак на сьогоднішньому засіданні голосувати стосовно цього законопроекту на комітеті не будуть.

“Я сьогодні ретельно ознайомився з висновком науково-експертного нашого комітету ВР. Я скажу чесно — такого розгромного заключення я не бачив ніколи”, — зазначив Шуфрич.

За його словами, у висновку з одного боку віталася ідея об’єднати певні закони, а з іншого боку зроблене зауваження, що не всі закони, які діють зараз, можуть бути предметом об’єднання.

Додамо, що законопроект про медіа передбачає створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа.

“За результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання”, — йдеться у висновку Головного науково-експертного управління.

Нагадаємо, заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав постанову про стан соціального захисту дітей та почав роботу над законопроектом “Про медіа”.

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