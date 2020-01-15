Комитет перенес рассмотрение законопроекта о медиа на февраль

КИЕВ. 15 января. УНН. Комитет по вопросам свободы слова на сегодняшнем заседании снял с повестки дня рассмотрение законопроекта о медиа и перенес его на следующее заседание, которое состоится в феврале. Об этом во время заседания комитета сообщил его председатель Нестор Шуфрич, передает корреспондент УНН.