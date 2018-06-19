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Комітет охорони здоров’я спробує заблокувати поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я дадуть оцінку намірам Crown Agents закупити за кошти українських платників податків вироби медичного призначення у російської “дочки” ТОВ “Діагностичні системи Україна”. Про це у коментарі УНН розповів член комітету, народний депутат Олег Мусій.

“Сьогодні відбудеться засідання комітету ВРУ з питань охорони здоров’я. На комітеті я планую підняти питання про даний тендер (закупівля Crown Agents російських тест-систем для потреб українських лікарень — ред.). Докладу зусиль, аби це питання було внесене у порядок денний. Бо сьогодні МОЗом декларується одне, а робиться зовсім інше. Тому комітет обов’язково відреагує.

Якщо раптом сьогодні не вдасться включити дане питання у порядок денний, то на наступному тижні ми точно це зробимо. Витребуємо із МОЗ усю необхідну інформацію і спільно від комітету, маючи єдину позицію, звернемося, в тому числі, і до правоохоронних органів про неприпустимість цієї ситуації, про неприпустимість закупки російських діагностичних систем та про неприпустимість такої діяльності чинного МОЗ”, — запевнив нардеп.

Мусій переконаний, що в умовах війни зовнішньоторговельні відносини із країною-агресором є неприпустимими.

“Це є не чесна гра на ринку охорони здоров’я. З одного боку в.о. міністра (Уляна Супрун — ред.) забороняє будь-які ліки, вироблені в Росії. З іншого боку, вони (МОЗ — ред.) не заблокували тендер із закупки російських тест-систем. Не здивуюсь, якщо це робилося через корупційні схеми, виведені за межі України. Мені шкода, що замість того, щоб українське виробництво розвивалося, замість того, щоб купувати продукт в українських виробників — ми маємо ганебну практику торгівлі із країною-агресором в частині закупівлі російських діагностичних систем”, — вважає нардеп.

Зазначимо, що право поставити тест-системи для перевірки донорської крові на гепатити і сифіліс в Україні отримала компанія LLC Diagnostic System. Мова про ТОВ “Діагностичні системи України”, що є дочірнім підприємством ТОВ “НПО “Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода. Власниками обох компаній є громадяни РФ — батько та син Буркови.

“Ситуація, коли громадянин Росії є повним власником української компанії, це — пляма, яка лягає вже не лише на в.о. міністра, а й на діючий уряд, який із не зрозумілих мені причин захищає команду міністерства. Тому, вважаю, що це є відповідальність уряду і думаю, що уряд повинен на це відреагувати на своєму засіданні”, — прокоментував Мусій.

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