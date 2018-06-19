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Комитет здравоохранения попытается заблокировать поставку тест-систем от российской "дочки" в Украине

Комитет здравоохранения попытается заблокировать поставку тест-систем от российской "дочки" в Украине

Киев  •  УНН

 • 15690 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В комитете ВРУ по вопросам здравоохранения дадут оценку намерениям Crown Agents закупить за средства украинских налогоплательщиков изделия медицинского назначения у российской "дочки" ООО "Диагностические системы Украины". Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета, народный депутат Олег Мусий.

"Сегодня состоится заседание комитета ВРУ по вопросам здравоохранения. На комитете я планирую поднять вопрос о данном тендере (закупка Crown Agents российских тест-систем для нужд украинских больниц - ред.). Постараюсь, чтобы этот вопрос был внесен в повестку дня. Потому что сегодня Минздравом декларируется одно, а делается совсем другое. Поэтому комитет обязательно отреагирует.

Если вдруг сегодня не удастся включить данный вопрос в повестку дня, то на следующей неделе мы точно это сделаем. Истребует с Минздрава всю необходимую информацию и совместно от комитета, имея единую позицию, обратимся, в том числе, и в правоохранительные органы о недопустимости этой ситуации, о недопустимости закупки российских диагностических систем и о недопустимости такой деятельности действующего Минздрава", - заверил нардеп.

Мусий убежден, что в условиях войны внешнеторговые отношения со страной-агрессором недопустимы.

"Это нечестная игра на рынке здравоохранения. С одной стороны и.о. министра (Ульяна Супрун - ред.) запрещает любые лекарства, произведенные в России. С другой стороны, они (Минздрав - ред.) не заблокировали тендер по закупке российских тест-систем. Не удивлюсь, если это делалось через коррупционные схемы, выведенные за пределы Украины. Мне жаль, что вместо того, чтобы украинское производство развивалось, вместо того, чтобы покупать продукт у украинских производителей - мы имеем позорную практику торговли со страной-агрессором в части закупки российских диагностических систем", - считает нардеп.

Отметим, что право поставить тест-системы для проверки донорской крови на гепатиты и сифилис в Украине получила компания LLC Diagnostic System. Речь о ООО "Диагностические системы Украины", которая является дочерним предприятием ООО "НПО "Диагностические системы" из Нижнего Новгорода. Владельцами обеих компаний являются граждане РФ - отец и сын Бурков.

"Ситуация, когда гражданин России является полным владельцем украинской компании, это - пятно, которое ложится уже не только на и.о. министра, но и на действующее правительство, которое из непонятных мне причин защищает команду министерства. Поэтому, считаю, что это ответственность правительства и думаю, что правительство должно на это отреагировать на своем заседании", - прокомментировал Мусий.

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