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Комітет може розглянути подання на затримання і арешт Бакуліна 28 лютого - нардеп

Комітет може розглянути подання на затримання і арешт Бакуліна 28 лютого - нардеп

Київ • УНН

 • 9405 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Для того, щоб не порушувати процедуру, Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту зможе розглянути подання щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна, не раніше ніж через 5 днів. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Олег Купрієнко.

“Після отримання головою парламенту подання від Генпрокурора, він (голова ВР — ред.) перевіряє на правильність подання відповідно процедури і (потім — ред.) надсилає це подання народному депутату (Бакуліну — ред.). Йому, згідно регламенту надається 5 днів на ознайомлення, подання своїх заперечень, відповідей. Тобто повинно пройти 5 днів, щоб не було порушення регламенту, а це означає, що не раніше суботи ми не зможемо зібратися (для розгляду подання — ред.).

Я думаю, що Комітет буде збиратися не раніше наступного понеділка — тобто проведення Комітету не можна провести раніше, щоб не порушувати закон. Планове засідання у нас в середу, на якому ми будемо це розглядувати, тому що питання серйозне. Так що, я думаю розглядати подання ми будемо в середу”, — повідомив нардеп.

Таким чином, подання зможуть розглянути не раніше 28 лютого.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР.

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