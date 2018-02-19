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Комитет может рассмотреть представление на задержание и арест Бакулина 28 февраля - нардеп

Комитет может рассмотреть представление на задержание и арест Бакулина 28 февраля - нардеп

Киев  •  УНН

 • 9405 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Для того, чтобы не нарушать процедуру, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента сможет рассмотреть представление о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина, не ранее чем через 5 дней. Об этом  корреспонденту УНН  сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко.

"После получения председателем парламента представления от генпрокурора, он (председатель ВР - ред.) проверяет на правильность представления в соответствии процедуры и (затем - ред.) направляет это представление народному депутату (Бакулину - ред.). Ему, согласно регламенту предоставляется 5 дней на ознакомление, представление своих возражений, ответов. То есть должно пройти 5 дней, чтобы не было нарушения регламента, а это значит, что не раньше субботы мы не сможем собраться (для рассмотрения представления - ред.).

Я думаю, что Комитет будет собираться не ранее следующего понедельника - то есть проведение Комитета нельзя провести раньше, чтобы не нарушать закон. Плановое заседание у нас в среду, на котором мы будем это рассматривать, потому что вопрос серьезный. Так что, я думаю рассматривать представление мы будем в среду", - сообщил нардеп.

Таким образом, представление смогут рассмотреть не ранее 28 февраля.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

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