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У Запоріжжі створять комісію для розслідування причин вибуху на підприємстві

Київ • УНН

 • 8179 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні буде створена комісія з розслідування вибуху, що стався 16-го березня, на комбінаті “Запоріжкокс”, про це кореспонденту УНН повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій області Володимир Дановський.

"До комісії увійдуть представники промислового підприємства та представники фірми-підрядника. Їх завданням буде в найкоротші терміни з’ясувати послідовність дій працівників, які виконували ремонт та в результаті чого стався вибух. Надалі, за підсумками роботи комісії, буде прийнято рішення в яку службу направляти матеріали для притягнення до відповідальності“,-повідомили в Держпраці.

Поки, як розповів В.Дановский, існує попередня версія події — порушення правил охорони праці.

Нагадаємо, 16 березня УНН повідомля, що названо причину вибуху на заводі “Запоріжкокс”. На ПрАТ “Запоріжкокс” створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.

Українські Національні Новини

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