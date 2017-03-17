У Запоріжжі створять комісію для розслідування причин вибуху на підприємстві
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні буде створена комісія з розслідування вибуху, що стався 16-го березня, на комбінаті “Запоріжкокс”, про це кореспонденту УНН повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій області Володимир Дановський.
"До комісії увійдуть представники промислового підприємства та представники фірми-підрядника. Їх завданням буде в найкоротші терміни з’ясувати послідовність дій працівників, які виконували ремонт та в результаті чого стався вибух. Надалі, за підсумками роботи комісії, буде прийнято рішення в яку службу направляти матеріали для притягнення до відповідальності“,-повідомили в Держпраці.
Поки, як розповів В.Дановский, існує попередня версія події — порушення правил охорони праці.
Нагадаємо, 16 березня УНН повідомля, що названо причину вибуху на заводі “Запоріжкокс”. На ПрАТ “Запоріжкокс” створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.