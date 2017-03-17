У Запоріжжі створять комісію для розслідування причин вибуху на підприємстві

"До комісії увійдуть представники промислового підприємства та представники фірми-підрядника. Їх завданням буде в найкоротші терміни з’ясувати послідовність дій працівників, які виконували ремонт та в результаті чого стався вибух. Надалі, за підсумками роботи комісії, буде прийнято рішення в яку службу направляти матеріали для притягнення до відповідальності“,-повідомили в Держпраці.

Поки, як розповів В.Дановский, існує попередня версія події — порушення правил охорони праці.

Нагадаємо, 16 березня УНН повідомля, що названо причину вибуху на заводі “Запоріжкокс”. На ПрАТ “Запоріжкокс” створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.