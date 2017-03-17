В Запорожье создадут комиссию для расследования причин взрыва на предприятии
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня будет создана комиссия по расследованию взрыва, произошедшего 16 марта, на комбинате "Запорожкокс", об этом корреспонденту УНН сообщил первый заместитель начальника Главного управления Гоструда в Запорожской области Владимир Дановский.
"В комиссию войдут представители промышленного предприятия и представители фирмы-подрядчика. Их задачей будет в кратчайшие сроки выяснить последовательность действий работников, выполнявших ремонт и в результате чего произошел взрыв. В дальнейшем, по итогам работы комиссии, будет принято решение в какую службу направлять материалы для привлечения к ответственности", - сообщили в Гоструда.
Пока, как рассказал В.Дановский, существует предварительная версия происшествия - нарушение правил охраны труда.
Напомним, 16 марта УНН сообщат, что названа причина взрыва на заводе "Запорожкокс". На ЧАО "Запорожкокс" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии.