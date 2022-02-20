Комісія заперечує заклик американських фігуристів отримати олімпійські медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Арбітри відхилили останнє прохання американських фігуристів про вручення срібних медалей до закінчення Олімпіади. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Деталі
Спортивний арбітражний суд заявив вранці в неділю в Пекіні , що він відхилив апеляцію дев'яти фігуристів, які посіли друге місце в командному заліку, зіпсованому допінгом від 15-річної росіянки Каміли Валієвої.
Він не уточнив своє рішення і заявив, що оприлюднить деталі найближчими днями. Комісія збиралася вчора ввечері з арбітрами з Данії, Франції та Китаю.
Раніше CAS дозволив Валієвій брати участь у змаганнях серед жінок після того, як її допінг-позитив був оприлюднений після перемоги росіян у командному заліку. Міжнародний олімпійський комітет у відповідь заявив, що жодних медалей не буде вручено в жодному випадку, в якому Валієва фінішувала в трійці найкращих.
Програш у справі означає, що американські фігуристи отримають свої медалі через місяці, а може й роки, після того, як справа Валієвої пройде через слухання та апеляції. Вона привела росіян до впевненої перемоги в загальнокомандному заліку. Якщо цей результат буде скасовано, США отримають золоті медалі.
Фігуристи безуспішно стверджували, що вони повинні отримати принаймні срібло до церемонії закриття в неділю ввечері.
Натомість фігуристи можуть отримати олімпійські факели. На зустрічі зі спортсменами на початку цього тижня Бах запропонував смолоскипи на пам’ять, поки розгортається справа допінгу. Пізніше на прес-конференції він сказав, що вони не повинні були замінити медалі.
Валієва може ніколи нічого не отримати. Вона фінішувала четвертою в жіночому заліку — плакала, покидаючи лід, потім її тренер розкритикував після довгої програми, заповненої помилками.
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