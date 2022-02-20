Комиссия отрицает призыв американских фигуристов получить олимпийские медали

Детали

Спортивный арбитражный суд заявил утром в воскресенье в Пекине, что он отклонил апелляцию девяти фигуристов, которые заняли второе место в командном зачете, испорченном допингом от 15-летней россиянки Камилы Валиевой.

Он не уточнил свое решение и заявил, что обнародует детали в ближайшие дни. Комиссия собиралась вчера вечером с арбитрами из Дании, Франции и Китая.

Ранее CAS разрешил Валиевой участвовать в соревнованиях среди женщин после того, как ее допинг-позитив был обнародован после победы россиян в командном зачете. Международный олимпийский комитет в ответ заявил, что никаких медалей не будет вручено ни в коем случае, в котором Валиева финишировала в тройке лучших.

Проигрыш в деле означает, что американские фигуристы получат свои медали через месяцы, а может и годы, после того, как дело Валиевой пройдет через слушания и апелляции. Она привела россиян к уверенной победе в общекомандном зачете. Если этот результат будет отменен, США получат золотые медали.

Фигуристы безуспешно утверждали, что они должны получить по крайней мере серебро до церемонии закрытия в воскресенье вечером.

Взамен фигуристы могут получить олимпийские факелы. На встрече со спортсменами в начале этой недели Бах предложил факелы на память, пока разворачивается дело допинга. Позже на пресс-конференции он сказал, что они не должны были заменить медали.

Валиева может никогда ничего не получить. Она финишировала четвертой в женском зачете — плакала, покидая лед, затем ее тренер раскритиковал после долгой программы, заполненной ошибками.

Напомним

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