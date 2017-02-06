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Комісія з відбору голови Нацполіції сьогодні прозвітує про роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Консультативна комісія з відбору голови Національної поліції України збирається оприлюднити інформації про свою роботу у понеділок, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Комісія з відбору голови Нацполіції сьогодні прозвітує про роботу

"У понеділок, 6 лютого, відбудеться прес-конференція Консультативної комісії з відбору голови Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у заході, початок якого запланований на 12:00, візьмуть участь члени комісії.

Нагадаємо, раніше у комісії повідомляли, що планують завершити конкурс на посаду голови Нацполіції до 6 лютого.

А.Аваков раніше заявляв, що сподівається отримати прізвища трьох кандидатів на посаду глави Нацполіції.

Конкурс на посаду голови Нацполіції розпочався 18 січня та передбачатиме п’ять етапів.

В.о. голови Нацполіції В.Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.

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