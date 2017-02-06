Комиссия по отбору председателя Нацполиции сегодня отчитается о работе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины собирается обнародовать информацию о своей работе в понедельник, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"В понедельник, 6 февраля, состоится пресс-конференция Консультативной комиссии по отбору председателя Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в мероприятии, начало которого запланировано на 12:00, примут участие члены комиссии.
Напомним, ранее в комиссии сообщали, что планируют завершить конкурс на должность председателя Нацполиции до 6 февраля.
А.Аваков ранее заявлял, что надеется получить фамилии трех кандидатов на пост главы Нацполиции.
Конкурс на должность главы Нацполиции начался 18 января и предусматривал пять этапов.
И.о. председателя Нацполиции В.Троян отказался от участия в конкурсе на должность председателя Нацполиции.