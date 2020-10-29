Комісія з конкурсу на посади у САП продовжила перше засідання

Так, комісія сьогодні, 29 жовтня, продовжила перше засідання.

Відзначимо, що ще на засіданні 13 жовтня комісія повинна була обрати голову комісії, секретаря комісії та запустити кворум.

Нагадаємо, 13 жовтня пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечались про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.



Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.

Після чого у “Слузі народу” прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.