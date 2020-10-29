Комиссия по конкурсу на должности в САП продолжила первое заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня в 16.00 продолжилось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает корреспондент УНН.
Так, комиссия сегодня, 29 октября, продолжила первое заседание.
Отметим, что еще на заседании 13 октября комиссия должна была избрать председателя комиссии, секретаря комиссии и запустить кворум.
Напомним, 13 октября прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.
После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.
В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.
После чего в "Слуге народа" прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.