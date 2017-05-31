Комісія Україна-НАТО за участю П.Порошенка збереться у рамках Північноатлантичної ради у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Засідання Комісії Україна-НАТО за участю Президента Петра Порошенка відбудеться у рамках зустрічі Північноатлантичної ради, яка пройде 9-10 липня у Києві. Про це повідомив в.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок в інтерв'ю "Громадському", передає УНН.
З його слів, коли Північноатлантична рада їде до країни-партнера, “це означає, що в організації вирішили засвідчити недвозначну, повну та беззастережну підтримку країні”.
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“Вирішили відвідати Україну — це говорить саме за себе. Запрошення відвідати її президент Петро Олексійович Порошенко передав НАТО відразу після вступу на посаду. З того часу тривали консультації всередині альянсу щодо того, чи може організація так неоднозначно засвідчити свою підтримку нашої держави чи ні. В результаті ухвалили рішення, що так. Врешті-решт у липні цього року відбудеться візит Північноатлантичної ради в Україну. В його рамках — обов’язкове засідання комісії Україна-НАТО за участю українського Президента”, — зауважив Є.Божок.
Він додав, що наразі реакції від російської місії щодо цього "як такої ще не було, але я абсолютно чітко її передбачаю".
"Контактів з російськими дипломатами у штаб-квартирі НАТО немає", - повідомив очільник місії, зауваживши, що вони позбавлені можливості доступу до штаб-квартири Альянсу і всіляко уникають контактів з українськими дипломатами.