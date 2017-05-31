Комиссия Украина-НАТО с участием П.Порошенко соберется в рамках Североатлантического совета в Киеве

По его словам, когда Североатлантический совет едет в страну-партнера, "это означает, что в организации решили показать недвусмысленную, полную и безоговорочную поддержку стране".

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"Решили посетить Украину - это говорит само за себя. Приглашение посетить ее президент Петр Алексеевич Порошенко передал НАТО сразу после вступления в должность. С тех пор продолжались консультации внутри Альянса относительно того, может ли организация так неоднозначно засвидетельствовать свою поддержку нашего государства или нет. В результате приняли решение, что да. В конце концов в июле этого года состоится визит Североатлантического совета в Украину. В его рамках - обязательное заседание комиссии Украина-НАТО с участием украинского Президента", - отметил Е.Божок.

Он добавил, что пока реакции от российской миссии относительно этого "как таковой еще не было, но я абсолютно четко ее предвижу".

"Контакты с российскими дипломатами в штаб-квартире НАТО нет", - сообщил глава миссии, отметив, что они лишены возможности доступа в штаб-квартиру Альянса и всячески избегают контактов с украинскими дипломатами.