Комісія ТЕБ і НС обговорить початок навчального року, звітуватиме МОН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Наступного тижня урядовці планують провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо початку навчального року, а також утилізації масок і інших відходів у школах та дитячих садочках. Про це у своєму Telеgram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання Державної комісії, передає УНН.

“Були обговорені плани роботи на наступний тиждень. Запропонував провести окреме засідання Державної комісії щодо початку навчального року, а також утилізації масок і інших відходів у школах та дитячих садочках. Це засідання має бути проведено після всеукраїнської селекторної наради, що відбудеться в середу”, — повідомив Немчінов.

Він додав, що там Міністерство освіти і науки має підготувати доповідь щодо стану підготовки до навчального року.

Раніше УНН писав, що з вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім “червоної”.

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