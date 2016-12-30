Комісія парламенту Туреччини схвалила проект конституційної реформи

Проект змін в основному законі країни три тижні тому внесла до парламенту правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР).

Парламент винесе конституційні поправки на референдум, якщо за це проголосують більше 330 депутатів. Референдум може бути проведений у березні або квітні 2017 року.

Очікується, що ПСР і ПНД (Партія націоналістичного руху), які мають у сумі 355 місць у парламенті, проголосують за референдум, в той час як дві інші представлені в парламенті опозиційні партії — лівоцентристська Народно-республіканська партія (НРП) і прокурдської Партія демократії народів (ПДН) — виступають проти введення в Туреччині президентської системи замість парламентської, існуючої в країні з моменту утворення Турецької Республіки в 1923 році.

НРП і ПДН звинувачують президента Туреччини Тайіпа Ердогана в прагненні до встановлення одноосібної влади.