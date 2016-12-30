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Комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы

Комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы

Киев • УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Специальная комиссия парламента Турции в пятницу утром одобрила проект конституционной реформы, которая предусматривает переход на президентскую форму правления, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Проект изменений в основном законе страны три недели назад внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.

Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия националистического движения), которые имеют в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии - левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) - выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.

НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

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