Комісія Мін'юсту повернула земельні ділянки селянам на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, Мін’юст скасував незаконні реєстраційні дії, повернув майно у законну власність селян та прийняв рішення анулювати доступ до реєстру для реєстраторів-порушників назавжди.

“Ми візьмемо на контроль питання щодо відповідальності державних реєстраторів. Мін’юст швидко відреагував на рейдерське захоплення, але справедливість буде поновлено тоді, коли винні будуть у тюрмі! Ми маємо усі спільно докласти зусиль, щоб таке ганебне явище, як рейдерство відійшло у минуле”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 200 селян постраждали від рейдерства на Кіровоградщині. Жителі області провели акцію протесту, перекривши рух транспорту. Вони вимагали скасувати дії реєстратора щодо оформлення договорів на земельні паї.