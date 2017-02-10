Комісія Мін'юсту повернула земельні ділянки селянам на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. До Комісії Мін'юсту надійшла 151 скарга від власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що розташовані у Кіровоградській області. Державні реєстратори О.Берега, О.Ніколаєнко та Н.Гушлевська незаконно перереєстрували земельні ділянки на одну з компаній. В результаті комісія Мін’юсту повернула 150 паїв у власність селян. Про це поінформували в Міністерстві юстиції України, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, Мін’юст скасував незаконні реєстраційні дії, повернув майно у законну власність селян та прийняв рішення анулювати доступ до реєстру для реєстраторів-порушників назавжди.
“Ми візьмемо на контроль питання щодо відповідальності державних реєстраторів. Мін’юст швидко відреагував на рейдерське захоплення, але справедливість буде поновлено тоді, коли винні будуть у тюрмі! Ми маємо усі спільно докласти зусиль, щоб таке ганебне явище, як рейдерство відійшло у минуле”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 200 селян постраждали від рейдерства на Кіровоградщині. Жителі області провели акцію протесту, перекривши рух транспорту. Вони вимагали скасувати дії реєстратора щодо оформлення договорів на земельні паї.