Комиссия Минюста вернула земельные участки селянам в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Комиссии Минюста поступила 151 жалоба от владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Кировоградской области. Государственные регистраторы О.Берега, О.Николаенко и Н.Гушлевская незаконно перерегистрировали земельные участки на одну из компаний. В результате, комиссия Минюста вернула 150 паев в собственность селян. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, сообщает УНН.
Согласно информации, Минюст отменил незаконные регистрационные действия, вернул имущество в законную собственность селян и принял решение аннулировать доступ к реестру для регистраторов-нарушителей навсегда.
"Мы возьмем на контроль вопрос об ответственности государственных регистраторов. Минюст быстро отреагировал на рейдерский захват, но справедливость будет восстановлена, когда виновные будут в тюрьме! Мы все вместе должны приложить усилия, чтобы такое позорное явление, как рейдерство ушло в прошлое", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УНН, почти 200 селян пострадали от рейдерства в Кировоградской области. Жители области провели акцию протеста, перекрыв движение транспорта. Они требовали отменить действия регистратора по оформлению договоров на земельные паи.