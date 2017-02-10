Комиссия Минюста вернула земельные участки селянам в Кировоградской области

Согласно информации, Минюст отменил незаконные регистрационные действия, вернул имущество в законную собственность селян и принял решение аннулировать доступ к реестру для регистраторов-нарушителей навсегда.

"Мы возьмем на контроль вопрос об ответственности государственных регистраторов. Минюст быстро отреагировал на рейдерский захват, но справедливость будет восстановлена, когда виновные будут в тюрьме! Мы все вместе должны приложить усилия, чтобы такое позорное явление, как рейдерство ушло в прошлое", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, почти 200 селян пострадали от рейдерства в Кировоградской области. Жители области провели акцию протеста, перекрыв движение транспорта. Они требовали отменить действия регистратора по оформлению договоров на земельные паи.