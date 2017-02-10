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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комиссия Минюста вернула земельные участки селянам в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 8188 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Комиссии Минюста поступила 151 жалоба от владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Кировоградской области. Государственные регистраторы О.Берега, О.Николаенко и Н.Гушлевская незаконно перерегистрировали земельные участки на одну из компаний. В результате, комиссия Минюста вернула 150 паев в собственность селян. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, сообщает УНН.

Комиссия Минюста вернула земельные участки селянам в Кировоградской области

Согласно информации, Минюст отменил незаконные регистрационные действия, вернул имущество в законную собственность селян и принял решение аннулировать доступ к реестру для регистраторов-нарушителей навсегда.

"Мы возьмем на контроль вопрос об ответственности государственных регистраторов. Минюст быстро отреагировал на рейдерский захват, но справедливость будет восстановлена, когда виновные будут в тюрьме! Мы все вместе должны приложить усилия, чтобы такое позорное явление, как рейдерство ушло в прошлое", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, почти 200 селян пострадали от рейдерства в Кировоградской области. Жители области провели акцию протеста, перекрыв движение транспорта. Они требовали отменить действия регистратора по оформлению договоров на земельные паи.

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