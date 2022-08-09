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Комендантські вихідні у Миколаєві: перевірили понад 10 тисяч підозрюваних у колабораціонізмі – Кім

Комендантські вихідні у Миколаєві: перевірили понад 10 тисяч підозрюваних у колабораціонізмі – Кім

Київ • УНН

 • 165574 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Цими вихідними під час затяжної комендантської години у Миколаєві було відпрацьовано понад 10 тисяч підозрюваних у колабораціонізмі. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ще очікуємо на офіційну інформацію від силовиків. Однак, вже зараз можу сказати, що захід із оголошення комендантських двох діб пройшов досить вдало. Вже відомо, що під відпрацювання потрапило понад 10 тисяч осіб та перевірених квартир. Були заарештовані люди, які підозрюються в колабораціонізмі та зрадництві. Багато хто втік. Ми знаємо про цих людей, володіємо їхніми даними та номерами телефонів", - розповів Кім.

Деталі

Він наголосив, що миколаївці радо вітають таку ініціативу, бо розуміють, що "закриття міста" - це шанс зменшити кількість обстрілів: "Більше того, містяни допомагають правоохоронцям, щоб виявити колаборантів та зрадників. В нас вже є велика база, її ми будемо відпрацьовувати без попередження".

Доповнення

У Миколаєві було введено затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.

Раніше Кім попереджав, що планують на кілька днів закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів.

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