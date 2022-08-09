Комендантские выходные в Николаеве: проверили более 10 тысяч подозреваемых в коллаборационизме – Ким

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"Еще ожидаем официальную информацию от силовиков. Однако уже сейчас могу сказать, что мероприятие по объявлению комендантских двух суток прошло довольно удачно. Уже известно, что под отработку попало более 10 тысяч человек и проверенных квартир. Были арестованы люди, которые подозреваются в коллаборационизме и предательстве. Многие сбежали. Мы знаем об этих людях, владеем их данными и номерами телефонов", - рассказал Ким.

Детали

Он подчеркнул, что николаевцы радостно приветствуют такую ​​инициативу, потому что понимают, что "закрытие города" - это шанс уменьшить количество обстрелов: "Более того, горожане помогают правоохранителям, чтобы выявить коллаборантов и предателей. У нас уже есть большая база, ее мы будем отрабатывать без уведомления".

Дополнение

В Николаеве был введен затяжной комендантский час – с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

Ранее Ким предупреждал, что планируют на несколько дней закрыть Николаев, чтобы в городе смогли проверить данные о предполагаемых коллаборантах.