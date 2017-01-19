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Комедії і фільми жахів програми KISFF покажуть в Києві

Комедії і фільми жахів програми KISFF покажуть в Києві

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. 21 і 22 січня в столичному кінотеатрі “Кінопанорама” відбудеться KISFF Weekend. У програмі покажуть два фестивальних блоки і переможців Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF). Глядачі побачать комедії та фільми жахів в секціях Comedy Shorts і Dark Side, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Покази Comedy Shorts і Dark Side спочатку повинні були відбутися ще на KISFF-2016, на одній з наших улюблених локацій просто неба, але погода в ті дні вирішила інакше. Тоді на покази в Маріїнці зареєструвалися понад 9 глядачів, і ми не могли кинути їх просто так — переносили покази, але дощ йшов знову і знову. Тепер, нарешті, програма знайшла час і місце під дахом, і тепер обов’язково буде продемонстрована публіці. Покази відбудуться за будь-якої погоди!” — розповіла Аліка Харченко, співорганізатор KISFF Weekend.

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