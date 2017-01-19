Комедії і фільми жахів програми KISFF покажуть в Києві

“Покази Comedy Shorts і Dark Side спочатку повинні були відбутися ще на KISFF-2016, на одній з наших улюблених локацій просто неба, але погода в ті дні вирішила інакше. Тоді на покази в Маріїнці зареєструвалися понад 9 глядачів, і ми не могли кинути їх просто так — переносили покази, але дощ йшов знову і знову. Тепер, нарешті, програма знайшла час і місце під дахом, і тепер обов’язково буде продемонстрована публіці. Покази відбудуться за будь-якої погоди!” — розповіла Аліка Харченко, співорганізатор KISFF Weekend.