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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комедии и фильмы ужасов программы KISFF покажут в Киеве

Комедии и фильмы ужасов программы KISFF покажут в Киеве

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. 21 и 22 января в столичном кинотеатре "Кинопанорама" состоится KISFF Weekend. В программе покажут два фестивальных блоки и победителей Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов (KISFF). Зрители увидят комедии и фильмы ужасов в секциях Comedy Shorts и Dark Side, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Показы Comedy Shorts и Dark Side сначала должны были состояться еще в KISFF-2016 на одной из наших любимых локаций под открытым небом, но погода в те дни решила иначе. Тогда на показы в Мариинке зарегистрировались более 9 зрителей, и мы не могли бросить их просто так - переносили показания, но дождь шел снова и снова. Теперь, наконец, программа нашла время и место под крышей, и теперь обязательно будет продемонстрирована публике. Показы состоятся при любой погоде! »- рассказала Алика Харченко, соорганизатор KISFF Weekend.

Украинские Национальные Новости

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