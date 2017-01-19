Комедии и фильмы ужасов программы KISFF покажут в Киеве

"Показы Comedy Shorts и Dark Side сначала должны были состояться еще в KISFF-2016 на одной из наших любимых локаций под открытым небом, но погода в те дни решила иначе. Тогда на показы в Мариинке зарегистрировались более 9 зрителей, и мы не могли бросить их просто так - переносили показания, но дождь шел снова и снова. Теперь, наконец, программа нашла время и место под крышей, и теперь обязательно будет продемонстрирована публике. Показы состоятся при любой погоде! »- рассказала Алика Харченко, соорганизатор KISFF Weekend.