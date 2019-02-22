Комаровський запропонував скасувати податки на ліки з доведеною ефективністю

"У всьому світі є близько 400 ліків з доведеною ефективністю. На ці ліки країна повинна повністю прибрати все оподаткування. Перестати на цих ліках заробляти. З усім, що не входить у цей список, робіть, що хочете. Валідол може коштувати хоч тисячу гривень, корвалол - хоч тисячу гривень! Які-небудь ліки, що підвищують імунітет, - хоч тисячу гривень! Це нічого не лікує! Якісь ліки покращують роботу печіночки? Таких ліків немає в природі. Ви вважаєте, що воно є? Вам це допомагає? Будь ласка, купуйте, але гроші, які ми заробимо з цих продажів, я б пустив на підтримку нормальних ліків", - заявив він.

Комаровський додав, що при цьому всі без винятку ліки в Україні повинні проходити міжнародний контроль якості.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням, українці лікуються в борг. У 2018 році близько 58% українців довелося позичати кошти для оплати послуг стаціонарного лікування.

Паралельно в МОЗ повідомили, що українці витрачають величезні суми саме на ліки, які не працюють.

З іншого боку, як вважають депутати ВР, аптеки в Україні перетворилися в супермаркети, які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність і місії.

Щоб навести порядок на аптечному ринку, у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.

Законопроект у доопрацьованому варіанті планують внести в Раду найближчим часом.