Комаровский предложил отменить налоги на лекарства с доказанной эффективностью

"Во всем мире есть порядка 400 лекарств с доказанной эффективностью. На эти лекарства страна должна полностью убрать все налогообложения. Перестать на этих лекарствах зарабатывать. Со всем, что не входит в этот список, делайте, что хотите. Валидол может стоить хоть тысячу гривен, корвалол — хоть тысячу гривен! Какие-нибудь лекарства, повышающие иммунитет, — хоть тысячу гривен! Это ничего не лечит! Некое лекарство улучшает работу печеночки? Таких лекарств нет в природе. Вы считаете, что оно есть? Вам это помогает? Пожалуйста, покупайте, но деньги, которые мы заработаем с этих продаж, я бы пустил на поддержку нормальных лекарств", — заявил он.

Комаровский добавил, что при этом все без исключения лекарства в Украине должны проходить международный контроль качества.

Напомним, что согласно исследованию, украинцы лечатся в долг. В 2018 году порядка 58% украинцев пришлось занимать средства для оплаты услуг стационарного лечения.

Параллельно в Минздраве сообщили, что украинцы тратят огромные суммы именно на неработающие лекарства.

С другой стороны, как считают депутаты ВР, аптеки в Украине превратились в супермаркеты, которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.

Законопроект в доработанном варианте планируют внести в Раду в ближайшее время.