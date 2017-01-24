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Командування бойовиків на Донбасі заборонило звільняти “контрактників” — розвідка

Командування бойовиків на Донбасі заборонило звільняти “контрактників” — розвідка

Київ • УНН

 • 8541 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ видав письмову заборону про звільнення бойовиків, в яких закінчився термін “контракту”. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

За інформацією розвідки, командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ (Новочеркаськ) видав письмове розпорядження про заборону звільнення осіб, що перебувають у лавах російсько-окупаційних військ на Донбасі.

“Мова йде про бойовиків, у яких закінчився термін дії так званого "контракту“. Це рішення ухвалене для недопущення зниження чисельності та боєздатності сил противника”, — уточнили у відомстві.

Проте це розпорядження, додали у військовій розвідці, викликало обурення бойовиків, які перебувають на передовій та полігонах, і призвело до відмови виконання наказів й сутичок з кадровими російськими офіцерами.

Як повідомляв УНН, на окупованій Луганщині збільшилася кількість втрат серед бойовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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