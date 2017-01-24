Командование боевиков на Донбассе запретило увольнять "контрактников" - разведка

По информации разведки, командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (Новочеркасск) издал письменное распоряжение о запрете увольнения лиц, находящихся в рядах российско-оккупационных войск на Донбассе.

"Речь идет о боевиках, у которых закончился срок действия так называемого" контракта ". Это решение принято для недопущения снижения численности и боеспособности сил противника", - уточнили в ведомстве.

Однако это распоряжение, добавили в военной разведке, вызвало возмущение боевиков, находящихся на передовой и полигонах, и привело к отказу выполнения приказов и столкновений с кадровыми российскими офицерами.

Как сообщал УНН, на оккупированной Луганщине увеличилось количество потерь среди боевиков .