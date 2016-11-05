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Командувач сухопутних військ ЗС США в Європі відвідав Львівщину

Командувач сухопутних військ ЗС США в Європі відвідав Львівщину

Київ • УНН

 • 12445 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала американська делегація на чолі із Командувачем сухопутних військ збройних сил США в Європі генерал-лейтенантом Фредеріком Бенжаміном Ходжесом, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.

Як повідомили у прес-службі, під час свого візиту до навчального закладу іноземний гість виступив перед офіцерами та курсантами із лекцією з питань лідерства та прийняття рішень, також відбулось обговорення актуальних проблем питань організації бойової підготовки підрозділів, навчання військовослужбовців та багатьох інших питань.

Наступного дня Командувач сухопутних військ ЗС США в Європі відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

Під час перебування на полігоні іноземні гості відвідали новостворений відділ планування (організації та безпеки) “Range control”, а також відкрили нову ділянку для метання бойових гранат за стандартами НАТО. Окрім цього, на інших ділянках МЦМБ представники американської делегації відвідали заняття з тактичної підготовки, ознайомилися зі специфікою підготовки снайперів та спостерігали за ходом підготовки одного з батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади під керівництвом американських інструкторів.

Згодом генерал-лейтенант Фредерік Бенжамін Ходжес та генерал-лейтенант Павло Ткачук обговорили перспективи розвитку Навчального центру підготовки підрозділів та шляхи удосконалення навчально-матеріальної бази та інфраструктури полігону.

Українські Національні Новини

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