Командующий сухопутных войск ВС США в Европе посетил Львовскую область

Как сообщили в пресс-службе, во время своего визита в учебное заведение иностранный гость выступил перед офицерами и курсантами с лекцией по вопросам лидерства и принятия решений, а также состоялось обсуждение актуальных проблем по организации боевой подготовки подразделений, обучение военнослужащих и многих других вопросов.

На следующий день командующий сухопутных войск ВС США в Европе посетил Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск.

Во время пребывания на полигоне иностранные гости посетили новый отдел планирования (организации и безопасности) "Range control", а также открыли новый участок для метания боевых гранат по стандартам НАТО. Кроме этого, на других участках МЦМБ представители американской делегации посетили занятия по тактической подготовке, ознакомились со спецификой подготовки снайперов и наблюдали за ходом подготовки одного из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады под руководством американских инструкторов.

Впоследствии генерал-лейтенант Фредерик Бенжамин Ходжес и генерал-лейтенант Павел Ткачук обсудили перспективы развития Учебного центра подготовки подразделений и пути совершенствования учебно-материальной базы и инфраструктуры полигона.