Командири бойовиків зняли постановочний сюжет про зіткнення із ЗСУ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командування окупаційних військ ЗС РФ активізувало інформаційні заходи, спрямовані на дискредитацію сил АТО, та зняло постановочний сюжет про зіткнення бойовиків із українськими військовими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“З метою виправдання своєї злочинної діяльності російське окупаційне командування активізує інформаційні заходи, спрямовані на дискредитацію сил АТО та звинувачення у порушенні мінських домовленостей. 24 квітня ц.р. противником було підготовлено постановочний сюжет про "бойове зіткнення з диверсійною групою ЗС України" в районі н.п.Сокільники. Встановлено, що інсценування "бою" здійснено в іншому населеному пункті — Новогригорівка. 25 квітня ц.р. "оперативне відео з місця події" та інформація про "інцидент" були поширені в російських та місцевих ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, російське командування веде антиукраїнську інформкампанію на Донбасі.