Командири бойовиків зняли постановочний сюжет про зіткнення із ЗСУ - розвідка

“З метою виправдання своєї злочинної діяльності російське окупаційне командування активізує інформаційні заходи, спрямовані на дискредитацію сил АТО та звинувачення у порушенні мінських домовленостей. 24 квітня ц.р. противником було підготовлено постановочний сюжет про "бойове зіткнення з диверсійною групою ЗС України" в районі н.п.Сокільники. Встановлено, що інсценування "бою" здійснено в іншому населеному пункті — Новогригорівка. 25 квітня ц.р. "оперативне відео з місця події" та інформація про "інцидент" були поширені в російських та місцевих ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, російське командування веде антиукраїнську інформкампанію на Донбасі.