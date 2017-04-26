Командиры боевиков сняли постановочный сюжет о столкновении с ВСУ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Командование оккупационных войск ВС РФ активизировало информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО, и сняло постановочный сюжет о столкновении боевиков с украинскими военными. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
“С целью оправдания своей преступной деятельности российское оккупационное командование активизирует информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обвинения в нарушении минских договоренностей. 24 апреля с.г. противником был подготовлен постановочный сюжет о „боевом столкновении с диверсионной группой ВС Украины“ в районе н.п.Сокильники. Установлено, что инсценировка „боя“ осуществлен в другом населенном пункте — Новогригорьевка. 25 апреля с.г. „оперативное видео с места события“ и информация об „инциденте“ были распространены в российских и местных СМИ”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, российское командование ведет антиукраинскую информкампанию на Донбассе.