Командиры боевиков сняли постановочный сюжет о столкновении с ВСУ - разведка

“С целью оправдания своей преступной деятельности российское оккупационное командование активизирует информационные мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обвинения в нарушении минских договоренностей. 24 апреля с.г. противником был подготовлен постановочный сюжет о „боевом столкновении с диверсионной группой ВС Украины“ в районе н.п.Сокильники. Установлено, что инсценировка „боя“ осуществлен в другом населенном пункте — Новогригорьевка. 25 апреля с.г. „оперативное видео с места события“ и информация об „инциденте“ были распространены в российских и местных СМИ”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, российское командование ведет антиукраинскую информкампанию на Донбассе.