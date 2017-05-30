Командири бойовиків на Донбасі оформлюють "мертві душі" як дезертирів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Командири бойовиків на Донбасі оформлюють відсутніх бійців як дезертирів для уникнення відповідальності за присвоєння грошового та матеріального забезпечення “мертвих душ”. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Командири підрозділів для уникнення відповідальності за присвоєння грошового та матеріального забезпечення “мертвих душ” в авральному порядку оформляють на відсутніх військовослужбовців документи як дезертирів", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними розвідки, в одному з підрозділів "2-го АК", який з початку року у складі 50-и військовослужбовців перебував на полігоні, в наявності тільки 15 осіб. "На відсутніх терміново оформляються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих, які за “домовленістю” з командуванням виїхали на територію РФ або були відпущені для проведення сезонних сільськогосподарських робіт", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовик-дезертир викрав грошову винагороду особового складу.