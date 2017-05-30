Командиры боевиков на Донбассе оформляют "мертвые души" как дезертиров - разведка

"Командиры подразделений во избежание ответственности за присвоение денежного и материального обеспечения "мертвых душ" в авральном порядке оформляют на отсутствующих военнослужащих документы как дезертиров", - говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, в одном из подразделений "2-го АК", который с начала года в составе 50-и военнослужащих находился на полигоне, в наличии только 15 человек. "На отсутствующих срочно оформляются документы о самовольном оставлении места службы, в том числе на тех, которые за "договоренности" с командованием выехали на территорию РФ или были отпущены для проведения сезонных сельскохозяйственных работ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевик-дезертир похитил денежное вознаграждение личного состава.