Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка ймовірно вивезли до рф - дружина

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"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі", - зазначила Катерина Прокопенко.

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За її словами, це по суті робота Червоного Хреста — відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д.

"Я не скажу, що Червоний Хрест взагалі ігнорував комунікацію з родинами — деяким дівчатам були дзвінки. Були випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним, повідомляв, що ваш син перебуває в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі. Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати", - додала дружина командира полку "Азов".

Катерина Прокопенко також додала, що "як ми вже побачили з кейса по трагедії в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якщо була б реформація системи міжнародних організацій, які начебто за безпеку, за права людей, за життя людей, але в цілому в війні в Україні ці міжнародні організації нічого не вартують".

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