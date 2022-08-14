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Командира полка "Азов" Дениса Прокопенко вероятно вывезли в рф - жена

Киев • УНН

 • 567448 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Знаю лишь, что Денис вывезен в россию и вообще это еще не подтверждено. Относительно места нахождения Дениса я узнала через российские СМИ. Об этом жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила интервью Суспильному, передает УНН.

Командира полка "Азов" Дениса Прокопенко вероятно вывезли в рф - жена

Цитата

"Я знаю только, что он вывезен в россию и вообще это еще не подтверждено. О месте пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", - отметила Екатерина Прокопенко.

Детали

По ее словам, это по сути работа Красного Креста — отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в россии, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в россии, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д.

"Я не скажу, что Красный Крест вообще игнорировал коммуникацию с семьями — некоторым девушкам были звонки. Были случаи, когда Красный Крест звонил родным, сообщал, что ваш сын находится в Еленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень малы. Большинство случаев сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания — на это у них нет ответов, хотя они должны их предоставить", - добавила жена командира полка "Азов".

Екатерина Прокопенко также добавила, что "как мы уже увидели с кейса по трагедии в Оленивке, Красный Крест не привлечен вообще. Я не понимаю, что он делает и почему он существует. Я была бы рада, если бы была реформация системы международных организаций, которые якобы за безопасность, за права людей, за жизнь людей, но в целом в войне в Украине эти международные организации ничего не стоят".

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