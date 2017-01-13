“Командира добровольчого батальйону” заарештували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Донеччині заарештували, з можливістю внесення застави, псевдозаступника командира добровольчого батальйону, який незаконно заволодів коштами громадян у сумі 100 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
За клопотанням прокуратури Донецької області чоловіка, який представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав гроші від громадян, заарештовано строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 64 000 гривень.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст. 189 (вимагання) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці затримали громадянина, який представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав від громадян гроші. Для цього зловмисник вигадував різні приводи про притягнення до кримінальної відповідальності за, нібито, участь у терористичній організації “ДНР”. Під таким приводом чоловік отримав від громадян грошові кошти у сумі понад 100 тис грн.