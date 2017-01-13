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"Командир добровольческого батальона" арестовали в Донецкой области

"Командир добровольческого батальона" арестовали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 10995 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Донецкой области арестовали, с возможностью внесения залога, псевдозаместителя командира добровольческого батальона, который незаконно завладел средствами граждан в сумме 100 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По ходатайству прокуратуры Донецкой области мужчину, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал деньги от граждан, арестовали сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 64 тыс. гривен.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги. Для этого злоумышленник придумывал различные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации "ДНР". Под таким предлогом он получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.

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