Командира батальйону "Лєший" заочно судитимуть за участь у захопленні будівлі СБУ в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. До суду направили обвинувальний акт у справі ватажка батальйону “Лєший” терористичної організації “ЛНР”, який брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Луганській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Луганської області.
“Прокуратурою Луганської області у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ватажка батальйону „Лєший“ терористичної організації „ЛНР“. За матеріалами слідства, уродженець Запорізької області у квітні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань та очолив бандформування, учасники якого брали участь у захопленні адмінбудівлі Управління СБУ в Луганській області”, — сказано у повідомленні.
Пізніше підрозділ “Лєший” увійшов до складу “4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” з місцем дислокації у приміщенні колишнього Луганського інституту МВС ім. Е. Дідоренка. Вказана особа залучалася до так званої “Дебальцевської операції”. На даний час обвинувачений продовжує свою протиправну діяльність, очолює один з бойових підрозділів терористичної організації “ЛНР” та бере участь у здійсненні збройного супротиву силам ООС на непідконтрольній українській владі території Луганської області.
На підставі зібраних доказів вказана особа обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури Луганської області.
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт за фактом участі особи у так званій “народній міліції ЛНР”.