Командира батальйону "Лєший" заочно судитимуть за участь у захопленні будівлі СБУ в Луганській області

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До суду направили обвинувальний акт у справі ватажка батальйону “Лєший” терористичної організації “ЛНР”, який брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Луганській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Луганської області.