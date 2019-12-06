Командира батальона "Леший" заочно будут судить за участие в захвате здания СБУ в Луганской области

"Прокуратурой Луганской области в порядке специального предварительного расследования направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главаря батальона "Леший" террористической организации "ЛНР". По материалам следствия, уроженец Запорожской области в апреле 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и возглавил бандформирования, участники которого участвовали в захвате админздания Управления СБУ в Луганской области", - говорится в сообщении.

Позже подразделение "Леший" вошло в состав "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" с местом дислокации в помещении бывшего Луганского института МВД им. Э. Дидоренко. Указанное лицо привлекалось к так называемой "Дебальцевской операции". В настоящее время обвиняемый продолжает свою противоправную деятельность, возглавляет один из боевых подразделений террористической организации "ЛНР" и участвует в осуществлении вооруженного сопротивления силам ООС на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

На основании собранных доказательств указанное лицо обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Санкция инкриминируемых статей, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту участия лица в так называемой "народной милиции ЛНР".