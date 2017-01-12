“Командир добровольчого батальйону” на Донеччині незаконно заволодів 100 тис.грн громадян

Так, правоохоронці затримали громадянина, який представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав від громадян гроші. Для цього зловмисник вигадував різні приводи про притягнення до кримінальної відповідальності за, нібито, участь у терористичній організації “ДНР”. Під таким приводом чоловік отримав від громадян грошові кошти у сумі понад 100 тис грн.

Наразі правопорушника затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 (вимагання) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.