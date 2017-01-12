"Командир добровольческого батальона" в Донецкой области незаконно завладел 100 тыс грн граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Донецкой области правоохранители задержали псевдозаместителя командира добровольческого батальона, который требовал и завладел средствами граждан в сумме более 100 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, правоохранители задержали гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги. Для этого злоумышленник придумывал различные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации "ДНР". Под таким предлогом человек получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс грн.
Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.