"Командир добровольческого батальона" в Донецкой области незаконно завладел 100 тыс грн граждан

Так, правоохранители задержали гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги. Для этого злоумышленник придумывал различные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации "ДНР". Под таким предлогом человек получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс грн.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.