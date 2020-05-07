Команда українки здобула два виграші в рамках Кубку націй з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На командному шаховому онлайн-турнірі Кубок Націй відбулися два тури - третій і четвертий, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У третьому турі Анна Музичук у складі команди Європи обіграла Індію — 2,5:1,5. Українка свій матч звела внічию. Марія Музичук пропускала третій тур в якому її збірна решти світу поступилася США 1,5:2,5.
У четвертому турі “Решта світу” знову програла, цього разу збірної Росії (1:3). На цей раз Марія зіграла внічию з Ольгою Гірей. Анна Музичук четвертий тур пропустила, але команда Європи обіграла США (3:1).
Зауважимо, що за підсумками 4-х турів на вершині знаходиться Китай — 7 очок. Європа та США мають по 5 балів. У “Решти світу” тільки 2 бали та передостання, 5-та сходинка.