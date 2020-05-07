Команда украинки получила два выигрыша в рамках Кубка наций по шахматам

В третьем туре Анна Музычук в составе команды Европы обыграла Индию — 2,5:1,5. Украинка свой матч свела вничью. Мария Музычук пропускала третий тур в котором ее сборная остального мира уступила США 1,5:2,5.

В четвертом туре “Остальной мир” вновь проиграла, на этот раз сборной России (1:3). На этот раз Мария сыграла вничью с Ольгой Гирей. Анна Музычук четвертый тур пропустила, но команда Европы обыграла США (3:1).

Заметим, что по итогам 4-х туров на вершине находится Китай — 7 очков. Европа и США по 5 баллов. У “Остальных мира” только 2 балла и предпоследняя, 5-ступенька.