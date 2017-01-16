Коляднику загрожує 10 років за смертельне побиття чоловіка на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Жителю Закарпаття, який до смерті побив водія автомобіля, загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Встановлено, що 7 січня 40-річний житель с. Мала Розтока повертався додому автомобілем із сусіднього села. Дорогою зустрів колядників, які йшли по проїжджій частині. Водій зупинився і зробив їм зауваження. За це один із колядників, 19-річний житель с.Горбок, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ударив чоловіка дерев’яною палицею по голові, спричинивши йому перелом кісток черепа.
У минулі вихідні потерпілий помер у лікарні. З огляду на це, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з ч.1 на ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
За рішенням суду юнаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування у справі триває.