Коляднику в Закарпатской области за смертельное избиение мужчины грозит до 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Жителю Закарпатской области, который до смерти избил водителя автомобиля, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Установлено, что 7 января 40-летний житель с. Малая Ростока возвращался домой на автомобиле из соседнего села. По дороге встретил колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание. За это один из колядников, 19-летний житель с. Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину деревянной палкой по голове, причинив ему перелом костей черепа.
В минувшие выходные пострадавший скончался в больнице. Учитывая это, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч.1 на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
По решению суда юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование по делу продолжается.