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Колядки п′ятьма мовами лунали сьогодні на закарпатському фестивалі "Коляди в старому селі"

Колядки п′ятьма мовами лунали сьогодні на закарпатському фестивалі "Коляди в старому селі"

Київ • УНН

 • 24676 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні, 15 січня, в Ужгороді у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відбувся традиційний VII фестиваль “Коляди в старому селі”, який зібрав колядників з усієї області. Про це проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.

Колядки на святі лунали українською, словацькою, угорською, німецькою та румунською мовами.

Святу передувала урочиста хода вертепів старим центром Ужгорода — від площі Театральної до вулиці Капітульної, де й знаходиться скансен — музей просто неба. У самому музеї кожен із 13 районів області зустрічав гостей в окремому обійсті, яке представлене зі збереженням традиційної архітектури та побуту району. Різдво Христове господарі відзначали з максимальним дотриманням традицій своєї місцевості, тому закарпатські колядки відрізнялися й лунали різними мовами.

Цього року на фестивалі все було тематичним і стилізованим, навіть вбрання голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який прийшов на свято в гуні (гуцульський верхній одяг — ред.) й крисані (повстяний капелюх — ред.). На “Коляду в старому селі” також завітали представники дипломатичних установ, голови райдержадміністрацій і кілька тисяч ужгородців та гостей міста.

“Цього року на „Коляду...“ прийшло набагато більше людей, ніж у 2016-му. Особливо радує те, що серед них маса туристів з інших областей і навіть закордону. Це ще раз доводить, що традиційні свята слід продовжувати й розвивати, а паралельно — засновувати нові фестивалі, які всій Україні показують самобутність нашої області й приваблюють сюди ще більше туристів”, — прокоментував подію Г. Москаль.

Як повідомляв УННв Ужгороді розпочався фестиваль колядницьких гуртів і вертепів.

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