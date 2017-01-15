Колядки на пяти языках звучали сегодня на закарпатском фестивале "Коляды в старом селе"

Колядки на празднике звучали на украинском, словацком, венгерском, немецком и румынском языках.

Празднику предшествовало торжественное вествие вертепов по старому центру Ужгорода - от площади Театральной до улицы Капитульной, где и находится скансен - музей под открытым небом. В самом музее каждый из 13 районов области встречал гостей в отдельном дворе, который представлен с сохранением традиционной архитектуры и быта района. Рождество Христово хозяева отмечали с максимальным соблюдением традиций своей местности, поэтому закарпатские колядки отличались и раздавались на разных языках.

В этом году на фестивале все было тематическим и стилизованным, даже одежда главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который пришел на праздник в гуне (гуцульская верхняя одежда - ред.) и крысане (войлочная шляпа - ред.). "Коляду в старом селе" также посетили представители дипломатических учреждений, председатели райгосадминистраций и несколько тысяч ужгородцев и гостей города.

"В этом году на "Коляду..." пришло гораздо больше людей, чем в 2016-м. Особенно радует то, что среди них масса туристов из других областей и даже зарубежья. Это еще раз доказывает, что традиционные праздники следует продолжать и развивать, а параллельно - основывать новые фестивали, которые всей Украине показывают самобытность нашей области и привлекают сюда еще больше туристов", - прокомментировал событие Г.Москаль.

Как сообщал УНН, в Ужгороде начался фестиваль колядницких групп и вертепов.